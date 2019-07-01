Yargı tarihine geçecek bir karar

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Yargı tarihine geçecek olay Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşandı. Eskişehir’de bir üniversitede öğrenim gören Hüseyin Uğur Çetintürk, iyilik olsun diye arkadaşı Ufuk Öztürk’e banka kartını verdi. Öztürk, bununla da yetinmeyerek yine arkadaşları olan üniversite öğrencileri Çağla Kiraz ile Mehmet Taş’tan da; “Benim banka hesabımda bir sorun var. Arkadaşım para gönderecek. Bana banka kartınızı verirseniz. Hesaba gelecek parayı almak istiyorum. Sonra da kartınızı size veririm” diyerek banka kartlarını topladı.

Kartları toplayan Ufuk Öztürk, dolandırıcılık yaparak birçok kişiyi mağdur etti. Hesaplara para yatıran birçok ildeki vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca, banka kartlarının gerçek sahiplerine dava açmaya başladı. İyilik yapayım derken suçlu duruma düşen Hüseyin Uğur Çetintürk, Çağla Kiraz ve Mehmet Taş, bir anda dolandırıcılık suçunu işlediklerinden dolayı sanık oldular. Genç kız öğrenci Kiraz ile Taş, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanmaya başladılar.

Taş, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Kocaeli Yarı Açık Cezaevinde cezasını çekmeye başladı. Kiraz ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hüseyin Uğur Çetintürk lehine tanıklık yaptı ve banka kartlarını Ufuk Öztürk’e iyilik olsun diye verdiklerini hem kendisinin hem de Çetintürk’ün suçsuz olduğunu söyledi. Kiraz yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat aldı.

Bu davaları tek tek inceleyen Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, bu oyunu bozdu. Başkan Özalp, öncelikle dolandırıcılık suçundan yargılanan genç üniversite öğrencisi Çetintürk’ün beraatine karar verdi. Özalp ayrıca, gerçek dolandırıcılık olayının firarda bulunan Ufuk Öztürk tarafından gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, hakkında dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulundu. Özalp, Ufuk Öztürk’ün yakalanarak adalet önünde yargılanmasına karar vererek yargı tarihine geçecek bir karara imza attı. İyilik yapayım derken arkadaş kurbanı olan iki üniversite öğrencisi dolandırıcılık suçundan beraat ederken, aynı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Taş’ın verilen karar sonrası durumunun ne olacağı merak ediliyor.

Mağdurken, sanık durumuna düşen Çağla Kiraz, Mehmet Taş ve Hüseyin Uğur Çetintürk de, SEGBİS sistemi ile bağlandıkları duruşmada gerçek suçlunun arkadaşları Ufuk Öztürk olduğunu söylediler. Mahkeme Başkanı Özalp’ın suç duyurusunda bulunmasının ardından Öztürk’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.