"Yargılanmaları sağlanmalıdır"

Haber: Aysun Beykoz

Gölcük Platformu Sözcüsü Murat Ataman, yazılı bir basın açıklaması yaparak Gölcük Tabiat Parkı'na mahkeme kararına rağmen yapılan kır evleriyle alakalı kamuyu zarara uğratanların yargılanması gerektiğini söyledi. Açıklamasına Gölcük Platformunun Gölcük Tabiat Parkında başlatılan yapılaşma sonrası açtıkları dava ile yürütmenin durdurulduğunu belirterek başlayan Ataman şunları söyledi: "Gelinen aşamada Bolu idare mahkemesi 08.05.2019 tarihin 2018/230 esas,2019/474 karar sayılı kararla 25 adet kır evi , idare ve konuk evi binası ile alanın etrafının çit ile çevrilmesine ilişkin kullanım kararları yönünden 2016 onaylı Bolu Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Revizyon planının iptaline karar vermiş ve haklılığımız onaylanmıştır. Mahkeme süreci devam ederken mahkeme sonucu beklenmeden Bolu Belediyesi 25 adet kır evi ihalesini yapmış , orman içinde evlerin yapımına başlanarak bitirilme aşamasına getirilmiştir.Bolu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurma kararını Bolu Belediye Başkanlığına 27.12.2018 de tebliğ edilmiş olmasına rağmen, Bolu Belediye Meclisi, Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını yok sayarak 03.01.2019 tarihli 10 sayılı karar ile söz konusu 25 adet kır evlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki vermiştir. Belediye meclisinin aldığı bu kiralama kararının iptali için de dava açılmıştır." "YARGILANMALARI SAĞLANMALIDIR" Açıklamasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuyla ilgili demeçlerine de değinen Ataman ayrıca, "Gölcük'te yapılaşma çalışmaları başladığında ,projenin ve ihalenin iptali için birlikte mücadele ettiğimiz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı olmuştur. Yeni başkanımız basına yaptığı açıklamada bu evlerin yapılması için 7 milyon TL harcama yapıldığını beyan etmiştir. Hukuka aykırı olarak inşa edilen 25 kır evinin kiralama kararı alan eski belediye başkanın bu kararının yeniden Belediye Meclisine getirilerek iptal edilmesi ve yapılan Gölcükten kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca hukuka aykırı kararı alarak kamuyu 7 milyon TL zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunularak yargılanmaları sağlanmalıdır. Hukuken geçersiz ve aceleyle ihaleye çıkılarak kamuyu zarara uğratan, Gölcük Tabiat Parkına zarar veren 25 adet kır evini yapım kararında onayları bulunan, 31 Mart seçimlerinde aday dahi olamayarak siyaset sahnesinden silinen Alaaddin Yılmaz ile AKP’li meclis üyelerini Bolu halkı unutmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 17:09