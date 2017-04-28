Haber: Kasım ŞAHİN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından hakkında soruşturma açılan Hayri Coşkun sabah saatlerinde istifasını YÖK’e sundu. Hakkında FETÖ soruşturmalarında dava açılan ve sanık sıfatıyla yargılanmasına tutuksuz olarak başlanacak olan Coşkun’un istifası kamuoyuna bomba gibi düştü.

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 23’ü tutuklu 77 akademisyen hakkında hazırlanan 72 sayfalık iddianamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’un da sanık sıfatıyla 8 Mayıs’ta yargılanmasına başlanacak. Coşkun’dan boşalan rektörlük koltuğuna ise kimin atanacağı ise merakla bekleniyor.