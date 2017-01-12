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12 Ocak 2017 Perşembe
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    • YARGITAY: BİLGİSAYAR HACZEDİLEMEZ!!!

    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, lüzumlu ev eşyası oldukları gerekçesiyle bilgisayarın haczedilmesine izin vermedi. Bu karar emsal teşkil ettiği için Bolulu vatandaşlarında konu hakkında bilgi sahibi olmasına neden oldu.

    12 Ocak 2017 Perşembe 10:17
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    YARGITAY: BİLGİSAYAR HACZEDİLEMEZ!!!
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Yargıtay bakın bu kararı nasıl verdi. Adana'da ikamet eden bir vatandaşın evine gelen haciz memurları, bilgisayarı haczetmek istedi. Borçlu vatandaş, haciz işlemine dair Adana 11. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel Mahkeme, evde bulunan bilgisayarın da haczedilebileceğine hükmedince, borçlu vatandaş yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

    Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verildi: "Somut olayda haczedilmezlik şikayetine konu edilen bilgisayar, günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına göre yukarıda açıklanan ilkeler ve yasal düzenlemeler karşısında haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir" denildi.
     

    Anahtar Kelimeler: Yargıtay, 12., Hukuk, Dairesi, Lüzumlu

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