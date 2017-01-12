Haber: Kasım ŞAHİN

Yargıtay bakın bu kararı nasıl verdi. Adana'da ikamet eden bir vatandaşın evine gelen haciz memurları, bilgisayarı haczetmek istedi. Borçlu vatandaş, haciz işlemine dair Adana 11. İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel Mahkeme, evde bulunan bilgisayarın da haczedilebileceğine hükmedince, borçlu vatandaş yerel mahkemenin kararını temyiz etti.



