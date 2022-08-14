Yargıtay Bolulu vatandaşın cezasını onadı

Haber: Okay Özcan

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan İbrahim Şener, 29 Temmuz 2014'te et istemek için arkadaşı Ayhan Aydemir'in evine gitti. Şener, Aydemir'in kapısına ısrarlı ve güçlü bir şekilde arka arkaya vurdu. Şener'in kapıya bu şekilde vurmasına sinirlenen Ayhan Aydemir, kapıyı açarak İbrahim Şener'e sinkaflı ifadeler kullanıp, saldırmaya başladı. Bunun üzerine Şener, aldığı darbenin de etkisiyle sinirlenerek Ayhan Aydemir'in evinin camlarını kırdı. Olay sonrasında darp edilerek yaralanan İbrahim Şener, hastaneye sevk edildi. Hazırlanan adli raporda, Şener'in basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte yaralandığına dikkat çekildi.

KAPIYI ŞİDDETLİ ÇALMA AĞIR TAHRİK SAYILDI

Olay sonrasında Ayhan Aydemir'e İbrahim Şener'e yönelik gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası istemiyle Gerede Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme heyeti, İbrahim Şener'in evinin kapısının şiddetli çalınmasından dolayı suçunu tahrik altında işlediğine kanaat getirerek sanığa verilen mahkumiyet kararının para cezasına çevrilmesine karar verdi. Hapis cezası, 4 bin 500 lira adli para cezasına dönüştürüldü.

YARGITAY CEZAYI ONADI

İlk derece mahkemesinin kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, Aydemir'e "kasten yaralama" suçundan verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Kararda, sanığın sübuta, eksik incelemeye, haksız tahrikin derecesine, beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelik ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına hükmedildi.