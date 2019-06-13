Yargıtay cezayı az buldu

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

5 yıl önce aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle araba içerisinde içki içen Engin Haseki ile Makbule Cengiz’i, pompalı tüfekle hunharca öldüren ve daha sonra polise teslim olan Mustafa Cihangir, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Geçtiğimiz yıl yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ne var ki dava dosyası Yargıtay’a gönderilmesinin ardından, Yargıtay üyeleri, cinayetin haksız tahrik altında işlenmediğine ve tahrikin kaldırılmasına ve cezasının arttırılması konusunda görüş bildirerek dosyayı tekrardan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bir kez daha hakimi karşısına çıkan katil zanlısı Mustafa Cihangir, haksız tahrikin uygulanmasını talep ederken mahkeme heyeti, verilen 15 yıl hapis cezasını, haksız tahriki kaldırarak 25 yıla çıkartılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 15:31