Yargıtay cezayı az buldu

Bolu’da 10.11.2014 tarihinde Bakırlı Köyünde araba içeresinde bulunan Engin Haseki ile sevgilisi Makbule Cengiz’i pompalı tüfekle öldürmek suçundan 15 hapis cezasına çarptırılan Mustafa Cihangir’e verilen cezayı Yargıtay bozdu.

Yargıtay cezayı az buldu

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

5 yıl önce aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle araba içerisinde içki içen Engin Haseki ile Makbule Cengiz’i, pompalı tüfekle hunharca öldüren ve daha sonra polise teslim olan Mustafa Cihangir, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Geçtiğimiz yıl yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ne var ki dava dosyası Yargıtay’a gönderilmesinin ardından, Yargıtay üyeleri, cinayetin haksız tahrik altında işlenmediğine ve tahrikin kaldırılmasına ve cezasının arttırılması konusunda görüş bildirerek dosyayı tekrardan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bir kez daha hakimi karşısına çıkan katil zanlısı Mustafa Cihangir, haksız tahrikin uygulanmasını talep ederken mahkeme heyeti, verilen 15 yıl hapis cezasını, haksız tahriki kaldırarak 25 yıla çıkartılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 15:31
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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