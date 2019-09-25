Yargıtay cezayı çok buldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 yıl 60 gün hapis cezasına çarptırılan Tükenmez A.’nın dava dosyasını inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi verilen bu cezayı çok bularak, dava dosyasını yeniden görüşülmek üzere Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bir kez daha hakim karşısına çıkan Tükenmez A.’nın 14 yıl hapis cezası 9 yıl 2 aya indirilerek Bin TL’de adli para cezası verildi. Sanığın, yattığı gün sayısı göz önüne alınarak tahliye edilmişti.