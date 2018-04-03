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    • Yargıtay kararı bozdu ama yine aynı cezayı aldı

    2015 yılında İzzet Baysal Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi iken sevgilisi Nurten Çelikbaş’ın kafasına odunla vurarak öldürmek suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Şinasi Kahraman, Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yine aynı cezaya çarptırıldı.

    03 Nisan 2018 Salı 13:58
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    Yargıtay kararı bozdu ama yine aynı cezayı aldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdürlüğünün Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müdahil olarak katılmaması gerekçesiyle Yargıtay kararı bozarak yeniden Bolu Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi nedeniyle katil zanlısı Şinasi Kahraman’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

    2015 yılında sevgilisi Nurten Çelikbaş’ı kafasına odunla vurarak öldüren ve bu suçtan dolayı önce müebbet hapis cezasına ardından da tahrik indirimi yapılarak cezası 18 yıla indirilen katil zanlısı Şinasi Kahraman bir kez daha Bolu Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün avukatı da duruşmada hazır bulundu.

    3 YIL ÖNVE VERDİĞİ İFADE

    Katil zanlısı Şinasi Kahraman 3 yıl önce Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde şu ifadeyi vermiş ve tüyleri diken diken etmişti. İşte 3 yıl önceki Kahraman’ın ifadesi; “Nurten’le 2 yıl ilişkimiz oldu. Anne ve babasının benden haberi yoktu; ama ablası ve eniştesi ilişkimizi biliyordu. Şoförlük yaptığım için sık sık yola çıkıyordum. Onun dışında olayın olduğu evde birlikte kalıyorduk. Nurten’e o evi ben tutmuştum, kirasını da ben ödüyordum. Bir gün eve geldiğimde erkek kıyafetleri gördüm. Bunlar kimin, diye sordum. Hastanede birlikte çalıştığı Saaddettin Y. isimli bir erkek arkadaşının eşiyle tartıştığını, sıkıntıları olduğunu, bu yüzden 2-3 gün geçici olmak üzere kendisinde kaldığını söyledi. Ben de buna bir şey demedim. Sonraki gelişlerimde de bu kıyafetleri görmeye başladım. Sonra bir gün facebooktaSaadettin isimli şahısla konuştuklarını gördüm. Bir ilişkileri olduğundan şüphelenmeye başladım. Olayın olduğu gün eve gelecektim. Nurten bana ‘Annemle babam gelecek. Eve gelme’ dedi. Sonra da mesaj atarak eve gelebileceğimi söyledi. Ben bir an için Saadettin’le birlikte bana bir komplo kurmuş olabileceklerini düşündüm. Çalıştıkları hastaneye giderek Saadettin’in aracı orda mı diye baktım. Arabasının orada olduğunu görünce eve geçtim. Kıyafetlerinin hala evde olduğunu gördüm. Kıyafetlerin dışında tek bir yatağın açılmış olduğunu fark ettim. Bunu söyleyince o da sinirlendi. Kendisine aldığım yüzüğü bana fırlattı. ‘Sen benim o.... olduğumu düşünüyorsan sen o... çocuğusun’ diye bağırdı. ‘Sen bana karışamazsın, ben istediğimle yatarım, iç çamaşırları da kapının arkasında’ dedi. Kapısının arkasına baktığımda erkek iç çamaşırlarının olduğunu gördüm. O an kendimi kaybettim. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ailemin yanına Mudurnu’ya gittim. Onlara hiçbir şey anlatmadım. Ertesi gün de Jandarmalar gelerek beni yakaladı.”

    AYNI CEZA VERİLDİ

    Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından katil zanlısı Şinasi Kahraman bir kez daha hakim karşısına çıktı ve adalete güvendiğini söylemesi üzerine mahkeme heyeti önce Kahraman’a müebbet hapis cezası ve bu suçu işlerken tahrik altında cinayeti işlediğine karar vererek bir önceki kararın aynısı olan 18 yıl hapis cezasını verdi.

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