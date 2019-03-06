Yargıtay’a gitmek istemedi

Haber: Kasım ŞAHİN

3 yıldır uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dolayı tutuklu olarak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Afganistan uyruklu Yunus Mohammadı, son kez hakim karşısına çıktı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulama da, bir otobüs firmasıyla İstanbul’a giderken yapılan aramada, sırt çantası içerisine sakladığı 1.156 gram toz esrarla yakalanan Mohammadı, 8 yıl 4 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sonucu Yargıtay’a itiraz edebileceğini sanığa bildirdi.

Ne var ki 8 yıl hapis cezası alan sanık, kapalı cezaevinde bulunduğunu ve açık cezaevine geçmek istediğini bu nedenle, Yargıtay’a müracaat etmeyeceğini belirterek, mahkemeye imzalı dilekçe verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 15:11