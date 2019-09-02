Yarım asırlık tecrübe

Yarım asırlık yazarlık deneyimiyle emekli öğretim görevlisi Hasan Dinç Bolu Olay Gündem Gazetesindeki yazılarına yeniden başlıyor. Yazılarına bir yıl kadar ara veren Dinç’in ilk yazısı pazartesi günü yayınlanacak.

Yarım asırlık tecrübe

Haber: Esra Perçin

Yaklaşık 50 yıldır köşesinde sanat, kültür ve tarih gibi konularda yazdığı yazılarıyla okurlarını bilgilendiren emekli öğretim görevlisi Hasan Dinç kaldığı yerden yazılarına devam edecek.  İlk yazılarına 1965 yılında Demokrat Adıyaman gazetesinde başlayan ve sırasıyla Sakarya, Aksaray Hasan Dağı, Afyon Kocatepe’ Gazetelerinde yazılarını kaleme alan Dinç, yaklaşık 25 yıldır da Bolu’da Bolu Gündem Gazetesindeki köşesiyle okuyucuyla buluştu. Politik konulara girmemeye özen göstereceğini ifade eden Dinç, her hafta pazartesi günü yazacağı sanat, kültür, fikir, tarih, din ve ilahiyat konulu yazılarını Bolu Olay Gündem Gazetesi’nden takip edebilirsiniz.

Esra Perçin

Esra Perçin

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