Yarım asra yakın hizmet verdi

Bolu Valiliği tarafından Uygulama Oteli için açıklama yapıldı. 2 milyon TL’ye mal olacak 100 yatak kapasiteli Uygulama Oteli’nin inşaatına bu yıl başlanması ve 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Yarım asra yakın hizmet verdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Uygulama Oteli için adım atıldı. 2020 yılı başında depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alınan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli için karar çıktı.  Konuya ilişkin olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimizce boşaltılan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yine Valiliğimizin etkin takibi neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Ocak 2021 tarih ve 3428 sayılı kararları ile yerinde ve yeniden yapılmak üzere 2021 yılı devlet yatırım programına alındı. Bolu için büyük anlam ifade eden ve evlatlarımızın meslek sahibi olmalarına ev sahipliği yapacak olan bu değerli hizmetin 2021 yılı yatırım programına alınarak ilimize kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Bolulu Hemşerilerim adına gönülden teşekkür eder, Uygulama Oteli’nin ilimize, milletimize, gelecek nesillerimize ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

1979 yılında yapılan ve aralıksız 42 yıl ilimiz milli eğitimine hizmet veren İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli binası için yarım yüzyıla yakın bir zaman sonra yıkım kararı alındı.

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