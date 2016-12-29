İlimizi iki gündür etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle valilik cuma günü de okullari tatil etti.
29 Aralık 2016 Perşembe 21:36
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HABER: Gönül Olutürk Valilikten yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu il merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün idari izinli sayilacak. Ayrıca Göynük ve Kıbrıscık ilcelerimiz de de Cuma günü okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.
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