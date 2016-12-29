HABER: Gönül Olutürk

Valilikten yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu il merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün idari izinli sayilacak. Ayrıca Göynük ve Kıbrıscık ilcelerimiz de de Cuma günü okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak.

Anahtar Kelimeler: İlimizi, Iki, Gündür, Etkisi, Altına

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.