Haber: Erdal Tanrıverdi

Tüm yurtta etkisini gösteren ‘’Eyyam-ı Bahur’’ sıcaklıkları ilimizde de varlığını hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 15 günlük hava durumu tahmin raporuna göre yarın en sıcak gün olacak. Sıcaklık gün içerisinde en yüksek 30 derece olurken, gece en düşük 11 derece düzeylerinde seyredecek. Rapora göre ilimizde Perşembe ve Pazar günleri sağanak yağış etkisini gösterecek. Perşembe günü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Pazar günü ise daha hafif bir yağış etkisini gösterecek. Perşembe günü hava 26, Pazar günü ise 25 derece olacak. Önümüzde ki hafta itibariyle güneşli havalar yeniden ilimiz semalarında yerini alıyor. Sıcaklıklar 26-27 derece düzeyinde seyredecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor. Ağustos ayı sonu itibariyle de sıcaklıkların etkisi azalarak 22-23 derece dolaylarına inmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 23:47