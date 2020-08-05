Yarın en yoğun denetim yapılacak

Haber: Volkan Yılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından, yarın Türkiye genelinde denetim yapılacağını açıkladı. Bakan Soylu, denetim yapılacağı haberini Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Yarın, tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" dedi. Denetim yapılacak yerleri de sıralayan Bakan Soylu, "Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında..." ifadelerini kullanırken, "Hepimiz sahada olacağız; aliler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta..." diye konuştu.