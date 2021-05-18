“Yarınların yılmaz savunucusu gençlerimiz olacaktır”

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’dan 16 Mayıs 1919'da ayrılarak Samsun'a doğru yola çıktığını, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp attığını, bağımsızlık için ölümü dahi göze aldığını ifade eden CHP İl Başkanı Karsu mesajında, “Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 102 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır” dedi.

“GENÇLERİMİZİN UMUTSUZ OLMAYA HAKKI YOKTUR”

Kazım Karsu 19 Mayıs kutlama mesajında ayrıca, “Kovid-19 salgın hastalığının yaşandığı bugünlerde, sağlık sorunlarının yanı sıra AKP-MHP iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıyayız. Ancak unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin... Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu yine gençlerimiz olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ülkemizin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah ve düşün arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.