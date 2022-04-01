Yarışmada il birincisi oldular

Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ‘Bilgi ve Kültür Yarışması’ Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlendi. Yarışmada üstün performans gösteren öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. 12 okulun finale kaldığı yarışmada, Mevlana İlkokulu birinci, Sakarya İlkokulu ikinci, Atatürk İlkokulu ise üçüncü oldu. Yarışmanın kazananı Yapılan yarışmaların ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenerek, öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.