Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Haber: C. Kutay Aykan

Temelde Kur'an'a ve Hz. Peygamber (s.a.s)'in sünnetine dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahîlik teşkilatının üstün ahlâkî değerlerinin toplum nezdinde özümsenmesi; Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf/sanatkâr zümresinin piri, İslâm âlimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evrân-ı Velî'nin anılması amacıyla Bolu İl Müftülüğü olarak etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden biriside ortaokullar arası “Ahilik ve Helal Bilinci” temalı resim yarışması gerçekleştirildi.

Yapılan yarışma sonucunda;

Elif Göroğlu, Milli Egemenlik Ortaokulu 1.

Ecrin Adanır, Milli Egemenlik Ortaokulu 2.

Sueda Soygök, 100. Yıl Ortaokulu 3. Oldu.

Diğer bir yarışma ise;

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde ülkemizde bulunan göçmenlerin sahih dini bilgiye erişimlerinin sağlanması, sosyo-kültürel uyumlarına destek olunması, temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi pek çok alanda çalışma yürütülmektedir. Bu çerçevede göçmenler hakkında toplumsal farkındalığı artırmak, sosyal uyuma katkıda bulunmak, katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunmak, göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru olduğuna dikkat çekmek için Bolu İl Müftülüğü olarak "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışması düzenlenmiştir.

Yapılan yarışma sonucunda;

Ayşegül Yüksel, Hacı Bayram Veli İmam-Hatip Lisesi 1.

Aısamaı Tatykulova, Sandallar Bölge Yatılı Kur’an Kursu 2.

Gulnaz Abdykaiymova, Sandallar Bölge Yatılı Kur’an Kursu 3. Oldu.

Her iki yarışmada dereceye giren öğrenciler İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nu makamında ziyaret ettiler. 11.03.2022 tarihindeki ziyaret esnasında Sayın Tahiroğlu öğrencilere ödüllerini ve çeşitli hediyeler takdim ederek bir konuşma yaptı. Müftü Tahiroğlu: “Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu tür yarışmalara katılmakla kendi özgüveninizi perçinlemiş oluyorsunuz. Sizleri tebrik ederim. Ayrıca bu süreçte sizlere destek olan öğretmenlerinizi ve ailenizi de kutlarım. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı ve başarılı ömürler dilerim.” diyerek duygularını dile getirdi.

Öğrenciler de bu yarışmalara katıldıkları ve dereceye girdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek İl Müftüsü Tahiroğlu’na teşekkür ettiler.