Yarışmanın kazananları belli oldu



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerinin düşünme ve bilişsel becerilerini güçlendirmek amacıyla Mevlana Ortaokulu koordinesinde düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı etkinlik kataloğunda belirlenen turnuvalardan biri olan ''İlkokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'' Bolu Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun belirlemiş olduğu 5 farklı oyun kategorisinde 1. olan okullar;

EQUİLİBRO Oyunu-Atatürk İlkokulu

KÜRE Oyunu-Çavuşlar İlkokulu

MANGALA Oyunu-Çavuşlar İlkokulu

PENTAGO Oyunu-Atatürk İlkokulu

Q-BİTZ Oyunu-50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu

Yarışmalarda 1. olan öğrenciler 10-12 Haziran 2022 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Katılım sağlayan tüm okullarımıza,koordinatör okulumuz Mevlana Ortaokulu'na teşekkür eder, Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimize başarılar dileriz.”