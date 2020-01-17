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Yarıyıl tatili başladı

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

Yarıyıl tatili başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 48 bin 705 öğrenci ile 3 bin 774 öğretmen 17 Ocak 2020 Cuma akşamı 16 günlük tatile girdi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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