Yarıyıl tatili başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 48 bin 705 öğrenci ile 3 bin 774 öğretmen 17 Ocak 2020 Cuma akşamı 16 günlük tatile girdi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.