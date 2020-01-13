Yarıyıla Özel İndirim Fırsatları!

Haber: Ceylan Beykoz

Farklı ürün kategorilerinde geçerli olan ve 2 Şubat tarihine kadar sürecek yarı yıla özel indirimli günler Özdilekteyim.com’da kullanıcılarını bekliyor. Skechers, Mavi, Funfair, Avva gibi markaların yanı sıra seçili oyuncaklardan elektrikli ev aletlerine, kitaplardan bisikletlere kadar birçok farklı ürün grubunda %60’a varan indirimler en hesaplı ve en cazip fiyatlarla ziyaretçilerle buluşacak. Aynı zamanda Özdilek’in kendi bünyesinde yer alan lisanslı halılar, çocuk bornozları ve yastık gibi ev tekstili ürünlerinde yapılacak indirimlerle Özdilekteyim.com, kullanıcılarına daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bünyesinde 40 binden fazla ürün çeşidi barındıran ve her ürünü tek çatı altında toplamayı başaran Özdilekteyim.com, indirim fırsatlarıyla bu sene de yenilikler yaratmaya devam ediyor.