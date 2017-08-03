Haber; Esra ÖZTÜRK

PKK'ya karşı başarılı operasyonları yöneten Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Yüksek Askeri Şura (YAŞ)'ta terfi etti. YAŞ'ta terfi ettirilen komutanlar arasında dikkat çekçi isimler yer aldı. Terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan birçok Komando Tugayı Komutanı YAŞ'ta bir üst rütbeye terfi ettirildi. Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra atandığı 2. Komando Tugayı Komutanlığını süresince başarılı operasyonlara imza atmıştı. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tuğgeneral seviyesinde yaşanan tasfiye nedeniyle Albay rütbesindeki subayların atandığı efsane komando tugaylarına komuta eden albaylar generalliğe terfi ettirildi. İşte tuğgeneral olan o albaylar;

1. Komando Tugayı Kayseri Özel Kuvvetlerden Piyade Albay Kemal Kırış, 2. Komando Tugayı Bolu Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, 3. Komando Tugayı Siirt Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz, 49. Komando Tugayı Bingöl Piyade Albay Ersin Altay.

YAŞ kararıyla Tuğgeneralliğe terfi eden Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’in yeni rütbesini 30 Ağustos tarihinde takacağı belirtildi.