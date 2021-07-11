Yaş sınırı 16’ya düştü

Haber Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşa kadar düşen aşı yaşı bugün itibariyle 16 yaşa kadar düştü. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı karar üzerinde 16 yaş ve üstü vatandaşlar MHRS ve E-nabız üzerinden aşı randevusu alabilecekler.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120’si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701’i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102’si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyondan fazla aşı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 12:08