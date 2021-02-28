Yasa boğan ölüm

Haber: Ceylan Beykoz

Olay, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde tekel bayi işleten Cengiz Uslu, silahla kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Uslu’yu gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uslu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cengiz Uslu hayatını kaybetti. Uslu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.