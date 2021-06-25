Yasa dışı avcılara göz açtırılmıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Av koruma kontrol çalışmalarını aralıksız sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlanma yapanlara ceza kesmeye devam ediyor. Bolu ve Karabük DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ortaklaşa av koruma kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. Ekipler yaptığı çalışmada dört adet av tüfeğine el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklara(DKMP) bağlı ekiplerin yaptığı açıklamada, “Yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.