Haber: N. Halid Altundal
Doğa Koruma ve Milli Parklara(DKMP) bağlı ekipler, yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Av Koruma Kontrol Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. DKMP’den yapılan açıklamada av koruma kontrol faaliyetlerinin belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği belirtildi.
Yasa dışı avlanmaya geçit yok
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yapanlara ceza kesti.
Haber: N. Halid Altundal
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