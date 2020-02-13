Yasa dışı avlanmaya geçit yok

Haber: N. Halid Altundal

Doğa Koruma ve Milli Parklara(DKMP) bağlı ekipler, yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Av Koruma Kontrol Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. DKMP’den yapılan açıklamada av koruma kontrol faaliyetlerinin belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği belirtildi.