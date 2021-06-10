Yasa dışı bahis operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü Ş.K.’nin 16 Aralık 2019 tarihinde yaptığı ihbarla, 'TCK 220, 7258 SKM ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, uzun süredir teknik takiple sürdürdüğü operasyon için düğmeye bastı. Aralarında ilimiz Bolu da olmak üzere Mersin merkezli 18 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Emniyetin operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 86 kişi yakalandı. Operasyon gerçekleştirilen adreslerdeki aramalarda 41 cep telefonu, 8 bilgisayar, 23 bin 635 TL para ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 31 kişinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının belirlenmesi üzerine yöneticileri ve para trafiğinin takip edilmesi sonucu örgütün vatandaşlara ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı oluşturduğu ortaya çıktı. 112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda kripto hesap açılışı hizmeti veren uygulamalarda hesap açarak, dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını kullanarak 125 milyon lira para trafiği gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yasa dışı bahis çetesinin elde ettikleri parayı dijital para çevirdikleri saptandı.