YAŞADIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Çikolatalı gofret sever misiniz? Ben çok severim ve şu anda masanın üstünde bir çikolatalı gofret var. Bana adeta “ Yazmayı bırak beni ye” diyor. Ben de “yazımı bitireyim seni yiyeceğim gofret arkadaşım aceleye gerek yok” diyorum. Yani bir anlamda onu bekletiyorum. Şimdi bana Onur bir yandan yaz bir yandan ye diyorsunuz değil mi?

Evet, bir yandan yazıp bir yandan gofretimi yiyebilirim. Ancak böyle olursa, o gofret o kadar değerli olmayacak. Yazı bittiğinde, yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara yersem daha değerli olacağından ve daha çok tat alacağımdan eminim. Farkındayım böyle anlatınca okuyan ve dinleyen herkesin canı gofret çekti. Ancak dikkat edin çok yemeyin, sonra senin yüzünden kilo aldık diye şikâyetler istemiyorum.

Şaka bir yana şöyle bir düşündüğümüzde hayatta tat aldığımız bize mutluluk veren her şeyi biraz bekletirsek gerçekten daha çok tat ve keyif alırız. Mesela çoğu anne ve baba çocuğum olsun ister. Bir an önce büyüsün, sonra okul kazansın iş bulsun, sonra evlensin, sonra torun olsun diye acele ederler. Aslında, bu hayatı hızlı yaşamaktan tüketmekten ve tükenmekten başka bir şey değildir.

Ne kadar hızlı yaşarsak o kadar hızlı tükeniriz. Çünkü hayatta yapacak bir şey kalmaz. Şimdi ne yapalım bunları yaşamayalım mı? diyeceksiniz. Tabi ki yaşayın ancak yavaş ve tadını çıkara çıkara yaşarsanız yaptığınız her şeyden inanılmaz keyif alırsınız. En önemlisi yaşadığınızın farkında olursunuz. Günümüzde hayat şartları yaşam koşulları maalesef insanları hızlı yaşamaya zorluyor ve bence çoğu insan yaşadığının farkında olmuyor.

Söylesenize bana bir şeylere yetişmeye çalışmadığınız bir gününüz var mı? Ya da en son ne zaman sevdiklerinizle dolu dolu yani elinizde cep telefonu olmadan ve saate bakmadan zaman geçirdiniz? Şimdi bana salgın günlerindeyiz, evden çalışıyoruz, telefonu ve bilgisayarı elimizden bırakamıyoruz diye bahaneler bulmayın. Hatta bence bu salgın günleri sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat.

Bu arada bu anlattığım şeyler her insan için önemli ancak engellenen insanlar için daha da önemlidir. Bu salgın günlerinde ben ailelerin ve sevdiklerinin engellenen arkadaşlarımızı birazcık ihmal ettiğini düşünüyorum. Şu anda birçok evde engellenen arkadaşlarımıza aileleri tarafından ses etmesinler diye cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi şeyler veriliyor ve süre sınırı olmadan kontrolsüz bir şekilde bu cihazları kullanmalarına izin veriliyor.

Tamam, bu şekilde arkadaşlarımız oyalanıyor ve kimseyi rahatsız etmiyor ancak kaliteli vakit geçiriyorlar mı? Sorusunu sorarsanız hayır derim. Çünkü tablet, telefon, internet gibi şeyleri kontrolsüz kullanmak bu arkadaşlarımızın içine kapanmasına yol açar, eğitim alıyorlarsa aldıkları eğitim geriler ve üzülerek söylüyorum bu salgın döneminde maalesef bu arkadaşlarımızın sağlığında ve eğitimlerinde gerilemeler yaşandı. Ailelerinin ve yakınlarının yukarıda anlattığım gibi davranışları yüzünden hala da yaşanıyor.

Bakın arkadaşlar engelleri aşmak istiyorsak çok büyük şeyler yapmamıza gerek yok. Bazen sevgi dolu bir bakış, bir sarılış, seni seviyorum diyen tatlı bir ses, yeterli ancak bunu diyemiyorsak yaptıklarımızla sevdiğimizi hissettirmek inanın birçok engeli ortadan kaldırır. Şimdi bu satırları bitirdikten sonra sevdikleriniz yanınızdaysa onlara bir sarılın. Yanınızda değilse hemen telefonunuzla bir arayın. 5 dakikada olsa onlarla kaliteli zaman geçirmeye çalışın ve hayatı asla aceleye getirmeyin benim az sonra masanın üstündeki gofretten alacağım tat gibi yaptığınız her işten mümkün olduğu kadar tat almaya bakın. Sakın unutmayın dün tarihtir, yarınsa bir bilmece, bugün ise bir hediye tabi ki kıymetini bilene…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 01:45