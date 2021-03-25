YASADIŞI AVCILARI İHBAR EDİN!

Mengen’de kaçak balık avı yapan kişi ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekiplerce suçüstü yakalandı. Şahsın kaçak avladığı kilolarca balığa el konuldu ve binlerce lira para cezası uygulandı.

YASADIŞI AVCILARI İHBAR EDİN!

Haber: Ceylan Beykoz

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince ilimizde Sazangiller, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlısu Kefali (akarsular hariç) avcılığında av yasağı dönemi 15 Mart-15 Haziran tarihleri kapsamında devam ediyor. Söz konusu türlerin belirtilen tarih aralığında avcılığı, satışı ve nakli yasak olmasına rağmen kaçak avcılar doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. "15 Mart-15 Haziran arası ilimizde uygulanan su ürünleri av yasağı döneminde tüm ilçelerde Tarım ve Orman Müdürlüklerince koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor.

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