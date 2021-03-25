YASADIŞI AVCILARI İHBAR EDİN!

Haber: Ceylan Beykoz

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince ilimizde Sazangiller, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlısu Kefali (akarsular hariç) avcılığında av yasağı dönemi 15 Mart-15 Haziran tarihleri kapsamında devam ediyor. Söz konusu türlerin belirtilen tarih aralığında avcılığı, satışı ve nakli yasak olmasına rağmen kaçak avcılar doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. "15 Mart-15 Haziran arası ilimizde uygulanan su ürünleri av yasağı döneminde tüm ilçelerde Tarım ve Orman Müdürlüklerince koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor.