Yasadışı sigara üretip satıyorlardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın kiraladığı depoda yasadışı sigara üretip el altından piyasaya sürdüğü tespit edildi. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda temin ettikleri elektrikli sigara sarım makinesi ile sigara imalatı yaparak, imal ettikleri sigaraları sahibi oldukları iş yerinde tezgah altından satışa sundukları tespit edilen, bu şekilde Devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde eden T.A.(37) ve T.A. (36) isimli şahıslar yakalandı. Geçtiğimiz hafta akşam 18.30 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şahısların iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramada; her birisinde 200 adet olan Marla marka 22 kutu içerisinde içerisi tütünle doldurulmuş makaron, 30 kg kıyılmış tütün, her birisinde 200 adet olan çeşitli markalarda 77 kutu bandrolsüz boş makaron, 1 adet elektrikli motor ile çalıştırılan sigara sarım makinesi ele geçirildi. KOM ekipleri yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.