Yasağa uymayan vatandaş fenalaştı

Haber: G. Deniz Bakır

İzzet Baysal Caddesi’nde saat 14.00 sularında, 65 yaşlarındaki Ahmet isimli bir vatandaş, cadde üzerindeki Turkcell Öztürkler’e uğradı. Yakınlarıyla birlikte dükkana giren vatandaş, bir süre sonra oturduğu yerde rahatsızlandı. Müşterilerinin bilincini kaybettiğini fark eden Turkcell çalışanları, 112 Acil Servis’e haber verdi. Çenesinin kitlendiği tespit edilen vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı vatandaşı yakınlarının endişeli bekleyişiyle birlikte sedyeye alarak ambulansa götürdü. Yaşlı vatandaş tedavisine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.