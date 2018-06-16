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16 Haziran 2018 Cumartesi
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    • Yasağa uymayanlara ceza

    Bolu’da yasak olmasına rağmen il genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarına serinlemek için giren kişilere Kabahatler Kanunu'na göre 227 lira para cezası kesileceği bildirildi. 15 yaşından küçük olanların yerine cezanın velilerine ya da vasilerine kesileceği açıklandı.

    13 Haziran 2018 Çarşamba 09:59
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    Yasağa uymayanlara ceza

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu’da yaz aylarında sulama kanalı, baraj gölü ve göletlerde boğulma olaylarının artması üzerine yetkililer açıklamada bulundu. Açıklamada,  il genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına karşı geçen yıl alınan tedbirlerin bu yılda aynen geçerli olduğu vurgulandı. Bolu genelinde çok sayıda gölet, su kanalı ve baraj olması nedeniyle yapılan açıklamada, "Hizmete alındığı yıllarda yerleşim alanları dışında olan bu yapılar, zamanla imarsız ve çarpık şehirleşme sonucunda önemli bir bölümü yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. İlgili birimlerce, yerleşim alanlarında kalan sulama tesislerinin etrafı, çelik hasır ve tel örgülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışılsa da yapılan denetimlerde tel örgü ve kafes tellerin bazı bölümlerinin tahrip edildiği gözlenmiştir. İklimsel nedenlerle, yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocuklar ve gençler tarafından tehlikeli olmasına rağmen baraj göllerine, nehirlere ve sulama amaçlı yapılan kanallara serinlemek amacıyla girilmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ve okulların tatil olması ile birlikte su kanallarının bulunduğu yerlerde sıklıkla yaşanan boğulma vakalarında ilimizde özellikle çocuklarımız boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanması ve bu eylemin emre aykırı davranış olarak karara bağlanması amacıyla karar hazırlanmıştır" denildi.

    15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE YAPTIRIM

    Alınan kararın Bolu sınırları içerisindeki sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bolu’da iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına, Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına da karar verilmiştir. İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına kararlaştırılmıştır."

    Alınan kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 227 lira para cezası kesileceği de açıklamada belirtildi.

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