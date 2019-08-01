Yasak aşk CİMER’e düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde gençlere ahlaklı yaşamayı öğretmek için kurulan bir kurumun Müdür vekili O.Ç. kurum çalışanlarından R.K ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile CİMER’e şikayet edildi. Yasak aşk skandalının başrol oyuncusu R.K’nın eşi olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet ederken, R.K’ye de boşanma davası açtı. Bolu’da kamu kuruluşunda yaşanan yasak aşk skandalı ortaya çıktı. Bolu’da bir kamu kuruluşunda müdür vekili olan O.Ç’nin, kurum çalışanlarından R.K ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi. Olayın açığa çıkmasının ardından kurum müdür vekili O.Ç., R.K ve diğer kurum çalışmalarına mobing uyguladığı ve R.K.’nın Gerede’ye tayinini çıkartarak görevlendirmesini yaptığı iddia edildi.

CİMER’E ŞİKAYET ETTİ

R.K’nın eşi olayı öğrenmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayette bulundu. R.K’nın eşinin olayla ilgili olarak CİMER’e gönderdiği şikayet dilekçesinde O.Ç.’nin eşi ile birlikte günü birlik görevlendirmeler yaparak şehir dışına gittiklerini ve kurum içinde uygunsuz tavırlarda bulunduklarını belirtti. Ayrıca Gerede şube müdürünün ve personelinin de bu olaya şahit olduğunu ifade etti.

FETÖ’YE ÖVGÜ

R.K’nın eşi CİMER’e yazmış olduğu dilekçede ayrıca O.Ç.’nin kurum içerisinde FETÖ terör örgütünü övücü ve destekleyici söylemleri olduğuna dair iddialarda bulundu. Olayın araştırılmasını isteyen R.K.’nın eşi, O.Ç ve R.K hakkında soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 00:17