Yasak kalktı kontroller devam ediyor

Haber: Volkan Yılmaz

16 Haziran tarihi ile ilimiz sularında av yasağı sona erdi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü amatör ve sportif olta balıkçılarının kurallara uygun avlanıp avlanmadığı hususlarında denetlemelerine devam ediyor. Yapılacak avda kurallara uyulması önemle vurgulanırken sazan balıklarının 40 cm ve üzeri olmak üzere 4 olta ve olta başı 3 iğne ve toplam 5 balığı geçmemek üzere avlanabileceği belirtildi. Konu ile ilgili olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İç sularımızdaki canlı hayatın devamlılığı adına üreme zamanında uygulanan av yasağı 16 Haziran itibari ile son bulmuş olmakla birlikte uygun avcılık faaliyetlerinin temini adına kontrollerimiz su ürünleri kontrol ve denetim sorumlularımızca devam etmektedir. Canlı hayatının sürdürülebilirliği ve yarınlarımıza taşıma adına bilinçli ve kontrollü avcılık önem arz etmektedir. Ekiplerimizin Seben Taşlıyayla göletinde yaptığı denetimler esnasında boyutlar, olta sayısı, iğne sayısı gibi kriterleri incelemiş olup, uygunsuzluğa rastlanmaması memnuniyet verici bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Sazan balıkları 40 cm ve üzeri olmak üzere 4 olta ve olta başı 3 iğne ve toplam 5 balığı geçmemek üzere avlanacaktır. Unutmayalım ki zenginliklerimiz sadece bizlerin değil yarınlarımızın da hakkıdır. Kurallara uyan avcılarımıza teşekkür ediyor ve karşılaştıkları olumsuzlukları 7/24 arayarak 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.