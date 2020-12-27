Yasak manzaraları

Haber:Erdal Tanrıverdi



Bolu’nun en işlek merkezlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Büyük Cami Mahallesi veVilayet Meydanı boş kaldı. Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Öte yandan belediyelerin temizlik ekipleri boş kalan sokak, meydan ve caddeleri temizledi.

TEM ve TÜNEL

Önceki gün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyen vatandaşlar D-100 kara yolu ve caddelerde yoğunluk oluştururken, Tem otoyolu İstanbul istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat kısıtlamanın başladığı 21.00’ı gösterince Anadolu Otoyolu ve Bolu Dağı Tüneli sessizliğe büründü.

ŞEHİR MERKEZİ

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kent merkezinde sokaklar, caddeler, parklar ile yollar sessizliğe büründü. Kent merkezinin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda da araç trafiği yok denecek kadar azaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapıldı.

KONTROLLER SIKLAŞTI

Kentin farklı bölgelerinde denetim faaliyetlerine başlayan kolluk kuvvetleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. 24 farklı mevkide sabit denetim noktaları kuran Polis ve Jandarma ekipleri yüzlerce vatandaşı ve onlarca aracı denetledi. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında yasal işlem yapan ekipler.Polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar değerlendirerek görevli ve muaf olanların haricinde dışarıda kimsenin bulunmasına izin vermedi.

Polis ekipleri, il genelinde kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollere başladı. Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yaptı.