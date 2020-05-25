Yasaklar kalkıyor!

Haber: Volkan Yılmaz

11 Mayıs tarihi normalleşme sürecinin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Birinci aşama sürece girildikten sonra diğer aşamalara yönelik bilgiler verilmeye devam ederken ilk olarak, kuaförler, berberler ve AVM'ler belli şartlar doğrultusunda sosyal mesafe ve maske takılması zorunlu kılınarak kontrollü şekilde açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmış ve müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Ayrıca bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor.

Normalleşme planının ikinci adımı olarak kabul edilen 27 Mayıs tarihinde kaldırılacak yasaklar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yeni normalleşme planı takviminde açıklandı. Takvime göre 27 Mayıs tarihinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma ve 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yeni normalleşme planı takvimi ise şu şekilde:

- 27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.

- 27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.

- 1 Haziran: Otel, bar, pavyon, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.

- 1 Haziran: Kapasitenin %25'ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.

- 15 Haziran: Piknik alanları açılacak.

- 1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

- 15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.

- 1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.

- 1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.

- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.

- 1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.

- 15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak

- 12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.

- 12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.

- 24 Ağustos: Kuran kursları açılacak.