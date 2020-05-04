YASAKLAR KALKIYOR

Haber: Erdal Tanrıverdi

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:44 Bolu’da, korona virüs ile mücadele kapsamında 3 Nisan tarihinde Umumi İl Hıfzısıhhha Kurulu tarafından alınan karar ile beraber, kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri kapatıldı. 15 gün sonra tekrar toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu kararı uzattı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddelerinin tekrar açıldığını duyurdu. Yaptığı duyuruda kontrollü ve denetimler arttırılacağını belirten Vali Ümit, “Kalabalık sebebiyle virüs bulaşmasını önleme için 3 Nisan’dan itibaren yaya giriş çıkışları kısıtlanan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri kontrollü olarak ve denetimler arttırılarak tekrar açılmıştır. Salgın tehlikesi sürmektedir. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım” ifadelerini kullandı.