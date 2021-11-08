Yasaklar kimin umurunda



Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık uzmanları, doktorlar, bilim adamları Bolu’da kovit19 vaka oranlarında artış gözlemlendiğini bangır bangır bağırırken, kurallara uyulmadığını resmen kayıt altına aldık. Başka banka önlerinde kuyruğa giren vatandaşların dip dibe durması, kurallara uyulmadığının bir fotoğrafı oldu. Birde bunlara bankalar önündeki banklarda oturan vatandaşlar eklendi. Bırakan mesafe kurallarına uyulması, maske bile takmayan vatandaşlar görüntülendi.

İlimizde vaka sayıları her geçen artarken, buna karşın maske ve mesafe kuralarına uymayanlarında sayısında büyük artış var. Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden yaptıkları uyarıları vatandaşlarımız resmen hiçe saymaya devam ediyor. Pazartesi günü Bolu Pazarının olması nedeniyle ilçelerden ve köylerden gelen vatandaşların merkeze gelmesiyle yoğunluk oluşurken, pandemi kurallarına uymayanların sayısı da artış göstermekte.