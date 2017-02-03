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03 Şubat 2017 Cuma
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    • “Yasaklarla birlikte kiralarda da indirim yapılmalı”

    Türkiye Kantinciler Platformu üyeleri Bolu Termal Otel’de bir araya geldiler. Üç gün süren toplantı sonunda açıklama yapan Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “toplantıda ana gündem konusu, okul kantin işletmecilerinin sözleşmelerinin 5 yıllık sürelerinin dolmasıydı” dedi.

    03 Şubat 2017 Cuma 09:58
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    “Yasaklarla birlikte kiralarda da indirim yapılmalı”

     HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 50’ye yakın oda temsilcisi Türkiye Kantinciler Platformu üyeleri Bolu’da 3 günlük kampa girdi. Kantincilerin sorunlarının konuşulduğu toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “okul kantin işletmecilerinin sözleşmeleri 2017 yılı içinde doluyor. Bakan ile görüşme yaptık. 2022 yılına kadar öncelik hakkı verilerek uzatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

    Okul kantinlerinde bazı ürünlerinin satışının yasaklandığı için kantin işletmecilerin maddi olarak zorluklar yaşadığını ifade eden Şahin şunları söyledi:

    “2016 yılı içerisinde okul kantinlerinden gazlı, aromalı içeceklerin tamamı ve cips, patates kızartmaları, çikolatalı ürünlerin satışları yasaklandı. Okul kantinlerinde bu ürünlerin yasaklanmasına rağmen çevrelerinde satılmasından dolayı mağduriyet yaşanıyor. Kira indirimleri olması gerekiyor ama çoğu ilde okul yönetimleri tarafından indirimlere karşı çıkılıyor. Bakanlığın buna dur demesi lazım.”

     

    “ÇOCUKLARIN CAN GÜNVELİĞİ DE DÜŞÜNÜLMELİ”

     

    Obezite ile mücadele kapsamında bisküvi ve çikolatalı ürünlerin yasaklanmasına bir şey demediklerini ancak öğrencilerin bu ürünleri okul çevresinde bulunan işyerlerinden temin etmek istediklerini belirten Şahin, “hem bu ürünleri yasaklayıp hem de kantin kiralarını yükseltmek kaliteyi düşürecek. Öğrencinin tostundan, kaşarından, sucuğundan, kalitesinden çalınacak. Bundan daha acı boyutları da var. Yasaklanan ürünleri okul çevresinde bakkaldan, büfeden, fast food’tan hatta kırtasiyelerden almak için dışarı çıkan çocuklar trafik kazaları geçiriyor. Her okulun önünde aşırı bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Her yıl bu nedenle ölümler de gerçekleşiyor. Obeziteyle mücadele ederken çocukların can güvenliğini de düşünmek lazım. Bu yasağın belirli bir mesafeye kadar çevreyi de kapsayacak ölçüde genişletilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

     

    “ÇOCUKLAR TEHLİKE İÇİNDE”

     

    Kantinlerde satılması yasaklanan ürünleri dışarıdan almak isteyen öğrencilerin ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğu ifade eden Bayram Şahin açıklamasının devamında şunları söyledi:

    “Aynı zamanda çocukların dışarı çıkmasıyla ilgili teneffüs saatlerinde hiçbir önlem yok. Okul aile birlikleri eğitime tabii tutulması gerekiyor. Asli görevlerini unutup okulun kasası gibi çalışmaya başlamışlar. Bunu bırakmaları, çocukların sağlığı ve can güvenliği ile uğraşmaları gerekiyor. Dışarı çıkan çocuk ayağını sokağa attığı andan itibaren trafik kazası, uyuşturucu gibi can güvenliğini tehdit eden tehlikelerle kalıyor. Okul çevrelerine de bu yasaklar getirilmediği sürece bu genelde uygulamada sıfır başarı sağlayacak.”

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kantinciler, Platformu, üyeleri, Bolu

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