YASAKLARLA GELİŞEMEYİZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Genelde insanlar yaptıklarımı öğrenince “Onur sen okula gitmeden kendini nasıl geliştirdin?“ diye soruyorlar. Gülümseyerek televizyon, internet, gazete, dergi yani aklınıza gelebilecek her şeyden faydalanarak kendimi geliştirdim deyince şaşırıyorlar. Aslında haklılar çünkü ben biraz şanslıyım benim çocukluğumda her şey daha kaliteli ve daha özgürdü.

Örneğin şu anda televizyonda eğitici programlar yok denecek kadar az, çocukların eğitimlerinde büyük rolü olan çizgi filmler ve çocuk filmlerini o dönemki kadar eğitici olmadığını düşünüyorum. Bunun nedeni de bence televizyon kanallarının yayın politikalarının son derece ağır koşullarda denetlenip bir cümleye bile ceza uygulanmasıdır. Bunun en güzel örneği de Kemal Sunal filmlerin de bazı sahnelerin kesilmesidir. Açıkçası ben o filmlerle büyüdüm hepsini ezbere bilirim ve şu a’na kadar hiçbir zararını görmedim.

Kemal Sunal, Şener Şen, Zeki Alasya, Metin Akpınar filmleri bu ülkenin sosyal özelliklerini ortaya çıkartır yani bir bakıma bizi bize anlatırlar. Zaten bunun için aradan 100 yılar geçse de izlenirler. Denetim yapacağız diye bu filmlerin sahnelerini keserseniz hem izleyenlere hem bu büyük ustalara saygısızlık yapmış olursunuz. Tabi bu kontrol sadece televizyon yayınlarında olmuyor.

Birde günümüzde sosyal medya denen internet platformları var. Bu platformlar hayatımıza öyle bir girmiş durumdaki işimizi, eşimizi arkadaşlarımızı oradan seçer olduk. Hatta geçtiğimiz günlerde bir psikolog, kadın erkek ilişkileri hakkında konuşurken “ eşiniz sosyal medyada güzel bir hanımın fotoğrafını beğeniyorsa ona biraz dikkat edin diye öğütler verdi.” Bende gülümseyerek “vay be iş buralara kadar geldi mi dedim.” çünkü ben bildiğim birçok şeyi sosyal medyadan öğrendim. Oradan tanıştığım kişilerle yardımlaşarak kendimi geliştirdim ve hala geliştiriyorum.

Bakın ben güldüm geçtim ama psikolog hanımın söylediği bu cümle bile bir yasak konusu olabilir. Ona yorum yapma, bunu beğenme, onu eleştirme, şununla samimi olma, bunlar internetin ve sosyal medyanın ruhuna aykırı şeyler. Yetkililer yıllardır durup durup internete ve sosyal medyaya yasak getirmek için uğraşıyor. Son günlerde yine yasaklar gündeme gelmiş durumda yalnız çok daha önemli bir şey var ülkemizde internet denetimleri televizyon denetimi yapan kurula verildi. Hâlbuki internet kendi başına bir dünya bir bilgi denizidir.

Bu denizi siz yasaklamalarla denetimlerle önüne barajlar kurarak durduramazsınız. Hele hele TV denetimi yapan bir kurum bunu hiç yapamaz. Televizyon denilen alet tek taraflı yayın yapar. İnternet ve sosyal medyadaki paylaşımlar çift taraflı ve etkileşimlidir. İsteyen istediğini takip eder, beğenir yorum yapar, paylaşır. En önemlisi de tartışarak bir şeyler öğrenilir. Ortada bir hata varsa giderilir. Çünkü internette bilgi paylaşmak için vardır.

Şimdi bana biz internetteki kötü sözleri hakaretleri engellemeye çalışıyoruz diyecekler olabilir. Ancak bizim kültürümüzde vardır. Çocuğumuzu severken bile biraz argoya kaçar konuşmamız. Bu yüzden bu dediklerinizi engellemenin yolu internete yasak koymak değildir. İlkokuldan başlayarak sosyal medya ve internet eğitimleri vermelisiniz. Çocukları korkutmadan bu dijital dünyayı nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmelisiniz. Özellikle internette konuşurken karşılarında insan olduğunu öğretmelisiniz. Eğer bunları eğitimlerle öğretirseniz yasaklamalara falan gerek kalmaz.

Bakın arkadaşlar hiç okula gitmemiş kendini televizyonla ve internetle geliştirmiş bir fiziksel engellenen birey olarak konuşuyorum. Ben ve benim gibiler için internet ve sosyal medya platformları el ayak gibidir. Yani birçok ihtiyacımızı internetten aracılığı ile giderebiliriz. Kendimizi sosyal medya ve forum sitelerinde soru cevap yoluyla geliştirebiliriz.

Durum böyleyken biz bir şeyleri engellemeye bir şeyleri yasaklamaya değil insanların internetten daha çok yararlanması için uğraşmalıyız. Şu anda internet fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Biz bu fiyatları düşürmeliyiz hatta ihtiyacı olana bedava internet vermeliyiz. Ben inanıyorum enerjimizi bu yönde harcarsak internet, televizyon gibi enstrümanları doğru kullanmayı öğrenirsek daha bilgili daha özgür ve engelsiz bir toplum da yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…