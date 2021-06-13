Yasal vahşet

Haber: Aysun Beykoz

Ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında vurulmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Merkez Av Komisyonu tarafından izin vermesine tepkiler sürüyor. 2021-2022 sezonunda ilimizde 15 kızıl geyik avlanması için karar verildi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. Bunların arasında sınırlı sayıda Bolu’nun dağlarında yaşam süren 15 kızıl geyiğin avlanmasına izin verildi. 15 kızıl geyik için ihale fiyatı ise 179 bin 100 TL olarak belirlendi. Hayvanseverler geyiklerin vurulacak olmasına tepkili.