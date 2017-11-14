Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Mert Uslupat direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve kanlar içinde kalan Uslupat, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. 20 yaşındaki Uslupat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının, Uslupat’ı bir otomobilin sıkıştırması sonucu kazanın gerçekeştiğini söylemesi üzerine, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.