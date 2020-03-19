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Yaşam mücadelesini kaybetti

Yaklaşık 10 gün önce Zafer M.’nin parka çağırarak öldüresiye dövdüğü dayısı Şeref Ünlü, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 10 gün önce henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü dayısı Şeref Ünlü’yü kent merkezinde bir parka çağıran Zafer M. dayısı Şeref Ünlü’yü, önce sopayla dövmüş daha sonra arabayla üzerinden geçmişti. Olay sonrası Şeref Ünlü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kafatası ve kaburgaları kırılan dayı Şeref Ünlü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.  Durumu kötüye giden 54 yaşındaki Şeref Ünlü’nün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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