Haber: Semih BAYKAL

Kaza, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde D – 100 Karayolu Ankara istikameti Paşaköy mevkiinde meydana gelmişti. Motosikletiyle seyir halinde olan Mert Uslupat direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpmış ve kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek kanlar içinde kalmıştı. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Uslupat’ı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürülmüştü.

Yaklaşık 1 haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren Uslupat’tan üzücü haber geldi. Uslupat bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.





