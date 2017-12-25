Haber: Semih Baykal

İlimizde 10 gün önce Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak’ta 3 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Haydar Önder’in evinde yangın çıkmıştı. Ablası Handan Önder ile birlikte yaşayan Haydar Önder bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yatağa mahkum olarak yaşıyordu. Evinde çıkan yangından kaçamayarak alevlerin arasında kalan Haydar Önder’i itfaiye ekipleri alevlerin arasından yaralı olarak kurtarmıştı. Vücudunda 1. derece yanık olan Haydar Önder, 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yangında ayrıca Apartmanda yaşayan genç bir kız yoğun dumandan etkilenerek dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Komşuları ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Vücudunda 1. derece yanık olan Haydar Önder Ankara Numune Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 69 yaşındaki Haydar Önder 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.