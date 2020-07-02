Yaşam mücadelesini kaybettiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki şahıs, kazadan 7 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bolu’da Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünde kontrol şefi olarak görev yapan Nurettin Temizer, 2019 yılı Aralık ayında Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı. Diğer kazada ise ilimiz Gerede İlçesi Bahçedere Köyü yaylasında meydana geldi. Bir hafta önce köy yaylasında devrilen traktörün altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 7 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Karaman bu gün toprağa verilecek.

İLK KAZA 2019 ARALIK’TA

Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünde kontrol şefi olarak görev yapan Nurettin Temizer, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazanın ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesinde kaldırılan Temizer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada kafasında oluşan hasar nedeniyle evinde ve zaman zaman gittiği hastanede tedavisini sürdüren Temizer, son olarak Kocaeli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede fenalaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmit Fatih Mahallesi Barış Caddesi No.83’te ikamet eden 3 çocuk babası Temizer, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakiben İzmit Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.

İKİNCİ KAZA GEREDE’DE

25 Haziran’da Gerede ilçemiz merkez köylerinden Bahçedere köyü yaylasından köy merkezine inmek için traktörü ile birlikte hareket eden İbrahim Karaman (64) yayla çıkışında kaza geçirdi. Kendi yönetimindeki traktörünün freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan traktör takla attı. Devrilen traktörün altında kalan İbrahim Karaman ağır şekilde yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Karaman’ın beyin kanaması geçirdiği de anlaşıldı. Olay yerine ulaşan Jandarma ve 112 Acil ambulansı ekibi tarafından ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Karaman burada yedi gün boyunca yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karaman 02.07.2020 (Bugün) saat 12:00 de öğle namazının ardından Bahçedere Köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 12:23