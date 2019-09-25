Yaşam savaşı veriyor

Erpiliç soğuk hava tesisleri önünde piliç yüklemesi yapmak için geri manevra yapan tırın altında kalan kişi ağır şekilde yaralandı. Yükleme alanında meydana gelen kaza sonrası yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yaşam savaşı veriyor

HABER:Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesinde geri manevra yapan Murat K. idaresindeki 34 FL 8327 plakalı tır bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat D'ye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve vatandaşların yardımı ile tırın altında kalan Ferhat D. çıkartılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralanan Ferhat D. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin Acil servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Ferhat D. Yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen Ferhat D.’nin vücudunda çok sayıda ezik ve kırık bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tır sürücüsü Murat K. İse gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 11:16
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Göynük panayıra hazırlanıyor
Göynük panayıra hazırlanıyor
  1. Bolu

banner133

banner129