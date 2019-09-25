Yaşam savaşı veriyor

HABER:Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesinde geri manevra yapan Murat K. idaresindeki 34 FL 8327 plakalı tır bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat D'ye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve vatandaşların yardımı ile tırın altında kalan Ferhat D. çıkartılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralanan Ferhat D. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesin Acil servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Ferhat D. Yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen Ferhat D.’nin vücudunda çok sayıda ezik ve kırık bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tır sürücüsü Murat K. İse gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 11:16