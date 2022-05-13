YAŞAMADAN FARK ETMİYORUZ !

Yazıyı Fatmagül Demir’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir haftalık bir bayram tatili arasından sonra işte yine başladım bu satırları yazmaya. Umarım bayramınız ve tatiliniz iyi geçmiştir. Ben bu kısa arada da boş durmadım bol bol filim izledim. Kitap okudum. İnsanları gözlemledim. Hatta arkadaşlarımla herkesin bildiği ancak konuşmadığı çok önemli bir konuda söyleşi yaptık. Çok yakında gazetemizde yayınlanacak yani bizi takipte kalın.

Dedim ya film izledim diye. İzin verirseniz kısaca izlediğim bir filmi anlatmak istiyorum.

Yakışıklı, zeki ve maceraperest bir adam olan Robin 28 yaşında aniden rahatsızlanır. Karısı ve arkadaşları onu hemen bir hastaneye götürürler, doktorlar boynundan aşağısı aniden felç olan genç adama çocuk felci teşhisi koyar ve çokta umutlu olmadıklarını karısına her şeye hazırlıklı olması gerektiğini söylerler.

Robin nefes alması için bir makineye bağlıdır. Yatakta hiç kıpırdayamıyordur. Biraz zaman geçtikten sonra karısına beni hastaneden çıkar der. Karısı,” nasıl olur bu makineden ayırırsak seni kaybederiz der.” Doktorlara sorar Robin’in doktoru kesinlikle hastaneden çıkamaz der. Bunun üzerine Robin’in karısı araştırmaya başlar. Hastanede Robin’e yapılan her şeyi dikkatlice gözlemler. Acil durumlarda mesela elektrik gittiğinde falan ne yapacağını öğrenir.

Tüm bunları öğrendikten sonra tüm maddi varlığı ile bir ev satın alır. O evin içine Robin’in hastanede nefes almasını sağlayan cihazdan alır. Doktoru istemese de tüm sorumluluğu üstüne alır ve kocasını arkadaşlarının yardımıyla aldığı eve getirip yatağına yatırır. Kocasını tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başlar. Ancak Robin hastalanmadan önce çok hareketli bir insan olduğu için belli bir süre sonra ben bu yataktan nasıl kurtula bilirim diye düşünmeye başlar.

Bir mühendis arkadaşına kafasındaki mobil cihazlı yatak fikrini anlatır. Arkadaşı da Robin’e “ bu dediğin çok riskli o mobil cihazda bir sorun çıkarsa nefessiz kalırsın der.” Robin’in maceraperest kişiliği burada da devreye girer. Arkadaşına “Bunu denemeden bilemeyiz. Sen mobil cihaza birde elektrik kablosu koy akünün bittiği yerde elektrikle çalışır. Hem bunu yapabilirsek benim gibi milyonlarca insanı hastane odasından çıkartabiliriz der.”

Arkadaşı çalışmalara başlar. Önce sadece Robin e özel tekerlekli bir yatak hazırlar o yatağa mobil bir solumum cihazı tasarlayıp takar. Robin yatağı dener ve hiçbir sorun çıkmaz. Sonra aynı şeyi konforlu bir koltuğa tekerlek takıp denerler ondada sorun çıkmayınca Robin hastaneye gider ilk önce kendisine yaşaması zor diyen doktorun karşısına geçer.

Doktor Robin’i görünce “bu ne? Senin yataktan kalkmaman gerekiyordu.” Solunum cihazın nasıl çalışıyor diye sorar? Ne olduğunu anlayınca, sakın bunu diğer hastalarımız görmesin onları burada tutamayız der. Robin gülümser zaten tutmayacağız der. Yanında getirdikleri 5 -6 adet koltuğu orada yatan hastalara yollar. Onları o koltuklarla bahçeye çıkarırlar. Çok geçmeden Robin ve arkadaşı koltukların seri üretimine başlar ve Robin dünyada çocuk felci hastalarının sesi olur.

Bu güzel filmin adı “ Nefes al “ ama finalini söylemedim merak eden bir zahmet izlesin. Filmi izlerken böyle özel gereksinimi olan insanların yakınları ve aileleri ne kadar önemli diye düşündüm. Mesela Robin karısı olmasaydı o hastane odasından çıkabilir miydi? Ona yardım eden arkadaşları olmasaydı mobil solunum cihazlı tekerlekli koltuğu tasarlayıp hastane odasındaki insanları dışarı çıkarta bilir miydi?

Burada sorulması gereken en önemli soru “ insanlar başlarına gelmeden böyle ihtiyaçları niye görmez? “ bir şeyin farkında olmak o sorunu ortadan kaldırmak için illa yaşamak mı gerek? biraz durup gözlem ve empati yapsak yeterli olmaz mı? Ne olur bunları kendinize ve yakınlarınıza sorun? Hatta bu hafta yani içinde bulunduğumuz engelliler haftasında konuşma yapacak olan arkadaşlarda buradan kopya çekip bu soruları herkese yöneltsinler. Unutmayın engelleri ancak farkında olursak aşabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Fatmagül Demir – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…