Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi düzenlediği program ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Programa Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İlçe Teşkilatı ve ilçe halkı katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, söylenen ilahi ve ezgilerle devam etti. Büyük ilgi gören program katılımcılardan tam not aldı. Programda konuşan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, “Yaşamın en güzel rengidir kadın, o renkleri soldurmamak gerek. Rabbimin bizlere emanetidir kadın, o değerli emanete ihanet etmemek gerek. Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.