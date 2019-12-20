Yaşamkent muhtarından örnek davranış

Haber: Volkan Yılmaz

Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, ailesinin de yardımıyla su borularını kedi evlerine dönüştürdü. Özdem, yaklaşık 1 haftalık el emeği sonucu yaptığı 17 kedi evini mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirdi. Özdem ayrıca kedi evlerinin önüne koyduğu kaplara da her gün mama ve su koyuyor. Mahallede yaşayan vatandaşların da mama ve su ile kedi evlerinin bakımı konusunda kendisine destek olacağına inandığını belirten Mehmet Özdem, "Mahallemizde bulunan bir kedi evimiz vardı. Biz bunun bakımını yaptırdık. Belediyemiz de çatısını değiştirdi. Tabi ihtiyacı karşılamadığı için böyle bir fikir aklımıza geldi. Bu kedi evlerini yaptık. Mahallemizin çeşitli noktalarına bu kedi evlerini yerleştiriyoruz. Kış geldiği için hayvanlarımızın soğuktan korunması asıl amacımız. Mamaları muhtarlık olarak koyuyoruz ama mahalle gönüllülerimiz var. Sağ olsunlar bu işe gönüllü oluyorlar. Onlar da bize destek oluyor. Biz de muhtarlık olarak elimizden gelen yardımı yapacağız" diye konuştu.

Mahallede esnaflık yapan Salih Çamlıbel ise, "Kedi evlerini görünce çok mutlu olduk. Böyle şeyleri seviyoruz. Herkesin yapmasını istiyoruz. Mehmet bey seçildiği günden beri çok ciddi çalışıyor. Bu da bizim için sürpriz oldu. Yapılmasına biz de yardım ettik, emeğimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Herkesten de bu şekilde sokakta yaşayan hayvanlara destek olmalarını istiyoruz." dedi.