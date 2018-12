Haber: Gönül Olutürk

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için ilimizde de mahalle muhtarı adayları birer birer belli olmaya başladı. İlimiz merkez ilçe Yaşamkent Mahallesi’nde ikamet eden Derya Akkaş Bayar da Muhtar Adayı olarak mahalleyi yönetmeye talip oldu. 45 yaşında 2 çocuk annesi olan Derya Akkaş Bayar, muhtar adaylığı konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “16 yıl Halk Bankası Bolu Şubesinde memur olarak çalıştım. Memurluğun akabinde 16 yıl sonra küçük kızımın doğumu ile bankacılık hayatıma son verdim. Ama evde oturmak bana göre bir iş değil. Aktif olmayı, sosyal olmayı seviyorum. İnsan ilişkileri, ikili ilişkiler benim için çok önemli. Yardım etmeyi seviyorum, paylaşmayı seviyorum, şuna da inanıyorum ki kadın elinin değdiği her yer güzel. İlk önce evimizden, kendi ailemizden, çevremiz, arkadaşlarımız… Kadının değdiği her yer güzel. Atatürk’ün bize verdiği bir seçme seçilme hakkı var. Bunu kullanmak, bunu düstur edinip yaşamak benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Ve şu dönemde de özellikle kadınlarımız gerçekten ön plandalar. Bunu iktidar partisi olsun, çevredeki muhalefet partileri de olsun destekliyorlar, kadınları her şekilde ön planda sosyal hayatın içerisinde, mecliste, her yerde görmek istiyor ve destekliyorlar. Ben de bir kadınım, anneyim, elimden her iş gelir. Hırs yaptıktan, istedikten sonra yapamayacağım hiçbir şey yok. Nereden başlayabilirim diye düşündüm. Şu anda da okuyan bir çocuğum var, muhtarlıktan başlayabilirim dedim. Rabbim nasip ederse bir yola girdik, Allah utandırmasın, elimden ne geliyorsa, ne yapmam gerekiyorsa sonuna kadar yapacağım.”

“HERKES KENDİ EMEĞİNİN EKMEĞİNİ YER”

Aday olmaya karar verdiğinde çevresinden gelen dönütlere de değinen Yaşamkent Mahallesi Muhtar Adayı Bayar, “İlk başta eşim bile inanmadı, ama bunun ciddi olduğunu fark edince, benim bu konuda ısrar ettiğimi fark edince yanımda oldu. Ailem yanımda oldu, akrabalarım yanımda oldu, arkadaşlarım yanımda oldu ve dediler ki ‘İstedikten sonra yapamayacağın bir şey yok.’ Gerçekten de öyle, ben kafama bir şey koyduktan sonra bunun çabasını sarfederim. Ve takdir de Allah’a kalmıştır, onun yardımıyla da bir şeyler olur. Bu konuda da bir şeyler olacağına inanıyorum. Herkes kendi emeğinin ekmeğini yer” diye konuştu.

“SEÇİLİRSEM BİR İLK OLACAK”

Muhtar Adayı Derya Akkaş Bayar son olarak ise şunları söyledi: “16 yıldır, kadın muhtar olmadı ama adayı oldu. O bayana da çok fazla destek verdim, kimi gördüysem çevreme söyledim. Ama o dönemde bir talihsizlikle olmadı. Şu anda halen o adayla da görüşüyorum, onun bana olan birikimleri, paylaşımları var, ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Umarım Allah muvaffak eder. Bildiğim kadarıyla Yaşamkent’ten tek kadın adayım, seçilirsem bir ilk olacak ilk kadın muhtar olmam nedeniyle.